Düzce Belediyesi Millet Bahçesinde Milli Maç Yayını Yaptı

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Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci maçında Türkiye Portekiz karşısına çıkarken, Düzceliler de millet bahçesinde dev ekranda milli maçı izledi.

Düzce Belediyesi, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz ile ikinci maçına çıkan A Milli Takım için millet bahçesinde dev ekran ile Düzcelilere maç yayını verdi. Millet bahçesinde kurulan çift taraflı led ekran ile yayınlanan maç esnasında Düzcelilere belediye tarafından çeşitli ikramlar yapıldı, Türk bayrağı da dağıtıldı. Yüzlerce kişi açık havada milli takımın maçını izledi. - DÜZCE