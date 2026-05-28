Düzce\'deki mezarlıklarda bayram dayanışması

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, bayramın manevi atmosferinde yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşları yalnız bırakmadı. Şehirdeki mezarlıklarda bayram dolayısıyla yaşanan yoğunlukta sahada görev yapan ekipler, kabristana gelenlere ikramlıklar dağıttı.

Yakınlarının kabirleri başında dua ederek onları yad eden vatandaşlar, belediyenin duyarlı hizmetiyle bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu hissetti. - DÜZCE