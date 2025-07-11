Düzce Belediyesi\'nden Çocuklara Yeşil Alan Eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi örnek bir projeye imza attı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün hazırladığı proje ile çocuklara park ve yeşil alanların düzeni, korunması ve nasıl kullanılması gerektiği konusunda farkındalık oluşturmak üzere eğitimlere başladı.

Düzce Belediyesi, yeşil alanların korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla sosyal çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğünce hazırlanan projede, parkların müdavimi çocukların bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim seminerleri düzenlenmeye başladı. İlk buluşma Bilim Merkezi'nin yaz okulunda atölyelere katılan küçük çocuklarla yapıldı.

Park ve yeşil alanların korunması, düzenli şekilde kullanılması teması ile verilen eğitimlerde çocuklar peyzaj çalışmalarının önemini, parkların nasıl korunması gerektiğini ve bitki yetiştiriciliği konularında yaşlarına uygun şekilde bilinçlendirildi.

Eğitimlerde çocuklarla bir araya gelen Park ve Bahçeler Müdürü Mücella Öztürk, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullara da gideceklerini belirterek "Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak çocuklarımıza park alanlarımızın nasıl korunması ve temiz tutulması gerektiği konusunda farkındalık oluşturmak adına küçük bir proje hazırladık. Bu projemizi de Bilim Merkezimizdeki küçük çocuklarımıza anlattık. Güzel bir etkinlik yaptık. Bundan sonra da okullardaki tüm çocuklarımıza bu bilgileri aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Farkındalık projesi sayesinde çocukların park alanlarını doğru kullanmaları, kent mobilyaları ile bitkileri korumaları yönünde teşvik edilmesi sağlanacak. - DÜZCE