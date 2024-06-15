Düzce Belediyesi'nden Hamidiye Mahallesi'nde kapalı pazaryeri için kura çekimi

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Düzce Belediyesi tarafından Hamidiye Mahallesi'nde inşa edilen kapalı pazaryeri için kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde, 189 hak sahibinin tezgahları belirlendi.

Düzce'nin kuzeybatısındaki mahallelere hizmet veren Salı Pazarı için Düzce Belediyesi tarafından inşa edilen Hamidiye kapalı pazaryerindeki tezgahların sahipleri kura çekimi ile belirlendi. Sebze ve Balıkçılar Esnaf Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz, Hamidiye Pazaryerinin yaklaşık 20-25 yıldan beri aynı yerde hizmet verdiğini ifade ederken, "Mahallelinin, etraftaki insanların ve esnafların da alıştığı bir konum. Eski yerde açık alanda yaklaşık 4 bin metrekare açık alanda ticaretimizi yaparken, 2 bin 500 metrekare kapalı yerde yapacağız. Esnafların biraz tezgahları daraldı, ancak burada ticaretimiz büyüyecek. Kuranın hayırlı olmasını diliyorum. Pazaryerinde bazı eksikliklerimiz var. Onlar da kısa sürede tamamlanacak. Geçiş süreci yakın zamanda bitirilecek" dedi.

Başkan Özlü'ye teşekkür

Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Fatih Sarıbostan ise, "Bir pazaryerimiz daha gerçek kimliğine kavuşuyor. Sayın Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür ediyorum. İnşallah bütün pazarcı esnafımıza, bu pazaryerinin hayırlar ve uğurlar getirmesini temenni ediyorum. Şimdiden kura sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Düzce 2. Noteri huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine, 50 üretici, 69 tuhafiyeci, 79 sebze-meyve satan pazarcı olmak üzere toplam 189 hak sahibi katıldı. Kura sonucu pazaryerindeki tezgahların sahipleri belirlendi.

Hamidiye, Sancaklar, Körpeşler, Çamköy, Karaca, Beyciler, Akınlar, Karacahacımusa, Sarayyeri ve Arapçiftliği mahalleleri başta olmak üzere, şehrin birçok bölgesine hizmet verecek olan Hamidiye Pazaryerine taşınma işlemi Kurban Bayramı sonrası yapılacak. Her Salı açılacak olan pazaryeri esnafların ve vatandaşların daha nezih bir ortamda alışveriş yapabilmelerine imkan sunacak. - DÜZCE