Düzce Belediyesi'nden Sevgililer Günü'nde Romantik Sürpriz - Son Dakika
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Düzce Belediyesi'nden Sevgililer Günü'nde Romantik Sürpriz

Düzce Belediyesi\'nden Sevgililer Günü\'nde Romantik Sürpriz

Düzce Belediyesi çalışanları, Sevgililer Günü'nde eşlerine 'Seni seviyorum' diyerek sürpriz yaptı. Anlamlı video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

13.02.2025 00:21  Güncelleme: 00:23
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Düzce Belediyesi çalışanları eşlerini arayarak "Seni seviyorum" diyerek romantik bir sürpriz yaptı. Görüşmeler yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı. Sahada alın teri döken personellerin yer aldığı ve oldukça samimi anların yer aldığı bir video klip büyük beğeni topladı. Görüntüde, Düzce Belediyesi çalışanları, eşlerini arayarak "Seni seviyorum" diyerek romantik bir sürpriz yaptı. Bu anları kaydeden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, çalışanların eşlerinin verdiği tepkileri kayıt altına alarak videoya yansıttı. Sevgiliye söylenen anlamlı sözler ve verilen samimi tepkiler izleyenleri duygulandırırken, Sevgililer Günü'nde sıcak ve içten bir hava oluşturdu.

Sevgililer Günü'nün sadece özel bir gün değil, aynı zamanda insanların birbirlerine değer verdiğini hatırlatmak adına hazırlanan video, Düzce Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan ve büyük beğeni toplayan video, günün en çok izlenenleri arasında yer aldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi'nden Sevgililer Günü'nde Romantik Sürpriz - Son Dakika

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