Düzce Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısında 20 Gündem Maddesi Karara Bağlandı

Düzce Belediyesi ocak ayı meclis toplantılarının ikinci birleşiminde görüşülen 20 gündem maddesi karara bağlandı.

Düzce Belediye Meclisi 2024 yılı Ocak ayının son toplantısını gerçekleştirdi. Meclis başkanvekili Hüdaver Gösterişli tarafından yönetilen ikinci oturumda komisyonlara havale edilen 20 gündem maddesi görüşüldü.

Bir önceki oturumun meclis tutanak özetinin oylanmasıyla başlayan toplantıda, komisyonlara havale edilen sözleşmeli personel ücret belirlenmesi, Zabıta ve İtfaiye personelinin 2024 yılı fazla mesai ücretleri, geçici işçi vizesi, servis araçları yönetmeliği, ticari otopark yönetmeliği ile imarla ilgili gündem maddelerinin oylaması gerçekleştirildi. - DÜZCE