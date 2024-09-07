Düzce Belediyesi Okul Çevrelerinde Yaya Güvenliği İçin Çalışmalar Yürütüyor

Yerel

Düzce Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesi eğitim kurumları çevresinde yaya güvenliğini sağlamak üzere çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda okul çevrelerindeki yaya geçitleri boyanarak görünür olması sağlanıyor.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, okul çevrelerinde yaya trafiği açısından büyük önem taşıyan yaya geçitlerinde çizgi çalışması başlattı. Yayaların trafik güvenliğini ön planda tutan çalışmalarda, öğrenci ve vatandaşların kullandığı yaya geçitleri ve zemin işaretleri yenileniyor. Geçiş hakkının yayalarda olduğunu göstermek ve sürücülerin dikkatini çekmek üzere okul önlerindeki yaya geçitleri 'Önce Yaya' zemin işaretiyle boyanıyor. - DÜZCE