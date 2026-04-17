Düzce'de çocuklar için hazırlanıyor - Son Dakika
Düzce'de çocuklar için hazırlanıyor

Düzce\'de çocuklar için hazırlanıyor
17.04.2026 23:57  Güncelleme: 23:59
Düzce Belediyesi, mahalle parklarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların güvenli bir şekilde oyun oynayabileceği alanların düzenlenmesi için çalışmalarını devam ettiriyor.

Düzce Belediyesi mahalle parklarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, ihtiyaç duyulan mahallelerdeki parklarda çalışma gerçekleştiriyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehir merkezi ve çevresinde bulunan mahalle parklar başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm parklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların sosyalleşme alanlarının başında gelen, çocukların da oyunlar oynamayarak keyifli zaman geçirdikleri parklarında bulunan oyun grupları ve çevre güvenliğine yönelik tadilat işlemleri periyotlar halinde düzenli şekilde yapılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ile bir yandan park alanlarında temizlik, çim biçme çalışması yaparken diğer yanda da oyun grupları ile dinlenme banklarının onarımını sağlıyor.

Ekipler, mahallelerin ortak kullanım alanı olan parklarda bulunan kent mobilyalarını kullanma konusunda vatandaşlara hassasiyet çağrısında da bulunan ekipler, planlama doğrultusunda hava şartlarına göre bakım onarım çalışmalarının tüm mahalle parklarını kapsayacak şekilde devam edeceğini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Düzce, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de çocuklar için hazırlanıyor - Son Dakika

Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin’in vebali bu toplumun üstündedir Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir
Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu
Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri

23:43
Tedesco’dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
Tedesco'dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
23:28
Avrupa’da Türk finali Galatasaray, EuroLeague’de Fenerbahçe’nin rakibi oldu
Avrupa'da Türk finali! Galatasaray, EuroLeague'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu
23:19
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ’da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum’a getirilecek
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek
22:34
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
22:25
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
21:52
Netanyahu, Trump’ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik
Netanyahu, Trump'ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik
SON DAKİKA: Düzce'de çocuklar için hazırlanıyor - Son Dakika
Advertisement
