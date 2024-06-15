Düzce Belediyesi Personeli Bayramlaştı - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Personeli Bayramlaştı

Düzce Belediyesi personeli Kurban Bayramı tatili öncesi son mesai gününde bir araya gelerek bayramlaştı. Buluşmaya Meclis Başkan vekili Ali Dilber katıldı.

15.06.2024 09:55
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Düzce Belediyesi personeli Kurban Bayramı tatili öncesi son mesai gününde merkez binada bir araya gelerek bayramlaştı. Personellerin samimi sohbeti ile başlayan buluşmaya Başkan Dr. Faruk Özlü'yü temsilen Meclis Başkan vekili Ali Dilber katıldı.

Düzce Belediyesi Geleneksel Bayramlaşma Buluşması her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da Merkez Hizmet Binası'nda yapıldı. 9 günlük tatilin son mesai gününde yoğun katılımın olduğu bayramlaşma buluşmasına Meclis Başkan Vekili Ali Dilber, Başkan Yardımcıları Hasan Günden, Okan Kaltu, Cihan Ünal, Burak Coşkun, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve personeller katıldı. Bayramlaşma sırasında buluşmaya ilgi gösteren çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Meclis Başkan Vekili Ali Dilber, Başkan Faruk Özlü'nün selam ve tebriklerini iletmeyi de ihmal etmedi. Geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni personeller arasında kaynaşmayı da teşvik ederken bayram münasebeti ile karşılıklı iyi dileklerin ifadesiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Personeli Bayramlaştı - Son Dakika

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