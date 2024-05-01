Düzce Belediyesi Personeline 1 Mayıs'ta Rafting Etkinliği - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Personeline 1 Mayıs'ta Rafting Etkinliği

Düzce Belediyesi Personeline 1 Mayıs\'ta Rafting Etkinliği

Düzce Belediyesi, personeline 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla rafting etkinliği düzenledi. İşçiler, Melen Çayı'nda rafting yaparak heyecanlı ve keyifli bir gün geçirdi.

01.05.2024 17:09  Güncelleme: 17:15
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DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, personeline 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla rafting etkinliği düzenledi. Melen Çayı'nda hayatlarında ilk defa rafting yapma fırsatı bulan işçiler, heyecanlı ve keyifli bir gün geçirdi.

Düzce Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen program ile belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan işçiler, Melen Çayı üzerinde rafting yaparak 1 Mayıs'ı kutladı. Kısa bir eğitim alan işçiler, botları ve küreklerini alarak debisi yüksek Melen Çayı'na indi. Botlara binerek kürek çeken işçiler, unutulmaz bir 1 Mayıs yaşadı.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Düzce belediyesi Başkan Yardımcısı Barış Bayrak, "1 Mayıs'ı unutulmaz yapmak için böyle bir etkinlik hazırladık. Bütün işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.

Düzce Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Yasin Tüfekçi ise "1 Mayıs dolayısıyla Düzce Belediyesi'nin sahada çalışan personelini rafting etkinliğiyle kutlamak istedik. Geçen yıl da hiç rafting yapmamış 500 gencimize rafting organizasyonu düzenlemiştik" diye konuştu.

"İlk defa rafting yapacağım"

İlk kez rafting yapacağını söyleyen personel Orkut Ceylan, "Belediyemizden Allah razı olsun. Rakiplerimiz çok güçlü. İlk defa bineceğimiz için heyecanlıyız. İnşallah parkuru iyi şekilde bitireceğiz" diye konuştu.

"Heyecanlıyım"

Belediye çalışanı Fahrettin Dudak ise heyecanlı olduğunu belirterek, "İlk defa rafting yapacağım için heyecanlıyım. Bize böyle bir etkinlik yaptığı için Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Zorlu bir parkur eğitimi alarak suya ineceğiz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Personeline 1 Mayıs'ta Rafting Etkinliği - Son Dakika

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