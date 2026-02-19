Çalışma saatlerine Ramazan ayarı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi'nde Ramazan ayı boyunca sabah 08: 30 ile 12: 30, öğleden sonra 13: 00 ile 17: 00 olarak hizmet verecek.

Düzce Belediyesi yaptığı duyuruda "Düzce Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, Ramazan ayı boyunca Kamu Kurum ve Kuruluşlarının çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre;

19 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere Ramazan ayı boyunca Merkez Belediyemiz ve ek hizmet binalarımızda mesai saatlerimiz; Sabah 08: 30 ile 12: 30, öğleden sonra 13: 00 ile 17: 00 olarak düzenlenmiştir. Beyaz Masa birimimiz 24 saat hizmet vermeye devam edecektir" denildi. - DÜZCE