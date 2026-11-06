Düzce Belediyesi Şehir Mezarlığı\'nın 3 girişine MEBİS karekod tabelaları yerleştirdi

Düzce Belediyesi vatandaşların aradıkları kabirlerin konumuna cep telefonları üzerinden kolayca ulaşabilmesini sağlamak amacıyla Şehir Mezarlığı'nın 3 giriş kapısına MEBİS karekod tabelaları yerleştirdi.

Düzce Belediyesi, dijital hizmetlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından daha önce kullanıma sunulan Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBİS), karekod uygulamasıyla daha kolay erişilebilir hale getirildi.

Cep telefonu ve bilgisayar üzerinden kullanılabilen MEBİS sayesinde vatandaşlar, aradıkları kabirlere ait bilgilere ve konumlarına, defin işlemleri ve güncel vefat bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Sistemin kullanımını yaygınlaştırmak ve vatandaşların erişimini kolaylaştırmak amacıyla Şehir Mezarlığı'nın üç giriş kapısına karekod tabelaları yerleştirildi.

Yeni uygulamayla birlikte Şehir Mezarlığı'nı ziyaret eden vatandaşlar, girişlerde bulunan karekodları cep telefonlarıyla okutarak MEBİS'e kolayca erişebilecek. Sistem üzerinden aradıkları kabirlerin yerini de kolaylıkla tespit edebilecek olan vatandaşlar, mezarlık içerisinde uzun süre arama yapmak zorunda kalmadan kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilecek.