Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yılda 18 bin 438 köpek tedavi edildi - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yılda 18 bin 438 köpek tedavi edildi

Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde 5 yılda 18 bin 438 köpek tedavi edildi

Düzce Belediyesi tarafından açılan Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yılda 18 bin 438 köpek tedavi edilirken bin 358 köpek ise sahiplendirilerek sıcak yuvaya kavuşmaları sağlandı.

26.07.2024 14:06  Güncelleme: 14:08
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Düzce Belediyesi tarafından 2019 yılında açılan Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yılda 18 bin 438 köpek tedavi edilirken bin 358 köpek ise sahiplendirilerek sıcak yuvaya kavuşmaları sağlandı.

Düzce Belediyesi'nin Kurtsuyu bölgesinde konuşlu bulunan ve 350 hayvan kapasiteli şekilde faaliyet gösteren Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde, sahipsiz hayvanlar için tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmeye devam ediyor.

Tüm cerrahi işlemlerin gerçekleştirildiği 4 yataklı ameliyathane, eczane, laboratuvar, görüntüleme odası, yoğun bakım ve ameliyat sonrası bakım ünitelerinin yer aldığı hayvan konukevinde 4 veteriner hekim, 3 tekniker ve yardımcı personel görev yapıyor.

80 tekli, 40 yarı açık çoklu, 40 metrekarelik 3 açık kafesin yanı sıra 2 bin metrekare açık sosyal yaşam alanının bulunduğu merkezde, 2019 yılından bu yana 5 yıllık dönemde 9 bin 151'i köpek bin 36'sı ise kedi olmak üzere toplam 10 bin 187 sokak hayvanının kısırlaştırma işlemi yapılırken, 10 bin 207 köpeğe kuduz aşısı, 9 bin 843 köpeğe ise parazit tedavisi uygulandı.

18 bin 438 köpeğin çeşitli cerrahi operasyonlar ile tedavi edilmesine katkı sağlayan tesis, bin 358 köpeğin de sahiplendirilerek sıcak bir yuvaya kavuşturulmasına ön ayak oldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yılda 18 bin 438 köpek tedavi edildi - Son Dakika

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