Düzce Belediyesi Sokak Köpekleri Sorununu Çözmek İçin Harekete Geçti

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Düzce Belediyesi, başıboş ve saldırgan sokak köpekleri ile ilgili sorunu kökünden çözmek üzere harekete geçti. İlçelerde kurulacak ilkyardım merkezlerinde köpeklerin kısırlaştırma ve tedavi işlemleri yapılarak, saldırganlıkları ve üremeleri kontrol altına alınacak.

Düzce Belediyesi, ülke genelinde bir sorun haline gelen başıboş ve saldırgan sokak köpekleri konusunda Türkiye'ye örnek olabilecek bir çalışmaya imza atıyor. Düzce Belediyesi öncülüğünde, İl Özel İdaresi ve ilçe belediyeleri işbirliğinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yanı sıra hayvanseverlerin de destekleriyle izlenecek bir yol haritası oluşturulurken, il genelinde sorunun çözülmesi hedefleniyor.

Yürütülecek süreç, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ilçelerde belirlenecek alanlarda ilkyardım merkezleri oluşturulacak. İl Özel İdaresi tarafından merkezin ihtiyacı olan ekipmanlar alınacak. Ayrıca veteriner hekim ve veteriner teknikerlerinin sayısı artırılacak. Bu merkezlerde başıboş ve saldırgan sokak köpekleri toplanarak kısırlaştırma ve tedavi işlemleri yapılacak. Böylece hem saldırganlıkları azaltılacak hem de üremeleri kontrol altına alınmış olacak.

"Bu sorunu kökünden çözüyoruz"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, konuyla ilgili olarak "2019 yılında Türkiye'nin en modern hayvan barınağını Düzce'de kurmuş ve faaliyete geçirmiştik. Şimdi de sokaklarda başıboş ve saldırgan köpek bırakmamak için Türkiye'ye örnek olabilecek yeni bir çözüm ürettik. Düzce Belediyesi öncülüğünde, bütün ilçe ve belde belediyeleri, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile hayvanseverlerden oluşan üçlü mekanizma tesis ettik. Bu mekanizma ile sokakta saldırgan köpek kalmayacak. Bu mekanizmanın özü kısırlaştırmayla hayvan sayısındaki artışın kontrol altına alınması, sokak hayvanının saldırganlığının rehabilite edilmesidir. Bu amaçla ilçelerde kısırlaştırma merkezleri kuruyoruz. Düzce Belediyesi'nin hayvan konukevi kısırlaştırma kapasitesini artırıyoruz ve bu sorunu kökünden çözüyoruz. Düzce'mize hayırlı olsun" dedi. - DÜZCE