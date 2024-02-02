Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 2023 Yılında Başarılı Çalışmalar Yaptı

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bünyesinde yürütülen çalışmalarda 2023 yılının tamamında başarılı şekilde sürdürdü.
Düzce Belediyesi, sosyal belediyecilik örneklerini yılın 365 günü her kesimden vatandaşın ayağına getirmeye, ihtiyaç duyulan her alanda insan odaklı hizmet üretmeye devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bu doğrultuda 2023 yılının yapılan çalışmalarla ilgili hazırlanan ayrıntılı raporunu kamuoyu ile paylaştı.
Evde bakım, sıcak yemek hizmeti yıl boyunca sürdü
Müdürlük, bu doğrultuda 2023 yılı genelinde yaptığı çalışmalarla 889 ev temizliği, 10 günlük periyotlar halinde toplam bin 124 öz bakım, 72 bin 21 adet sıcak yemek, 3 bin 952 gıda kolisi, Ramazan ve Kurban Bayramları özelinde bin 610 çocuğa giyim desteği, ayrıca kış ayları öncesinde ise 2 bin bot ve mont desteği sağladı. Aynı dönemde 736 yenidoğan paketi, 32 tekerlekli sandalye, 56 hasta yatağı,7 akülü sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştıran müdürlük, eğitim desteği çerçevesinde 2040 çocuğa kırtasiye desteğinde bulunurken, fazla gıda platformuna kayıtlı firmaların bağışladığı sebze ve meyvelerin de paketlenerek 678 ailenin sofralarına ulaşmasını sağladı.
Afetzedelere özel ilgi
6 Şubat Maraş depreminin ardından Düzce'ye gelen ailelere desteklerini de esirgemeyen müdürlük, depremzedelerin gıda, giyim ve bilimum ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında psikolojik açıdan olumsuz etkilenen 680 aileye psiko-sosyal destek sağladı. Çözüm odaklı çalışmalar doğrultusunda terapi desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik çalışma gerçekleştirmeyi ihmal etmeyen müdürlük, şiddet mağduru ve kadın konuk evinde kalan 8 kadının yanı sıra yine şiddet mağduru 5 kadının psiko-sosyal destek verirken, diyabet hastası çocukların aileleri ile de grup terapileri yapılmasını sağladı.
Afet bölgesine yardımlar yıl boyunca devam etti
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, deprem bölgesi özelinde ayrıca 1 tır Bot-Mont, hijyen paketi, 1 tır İç çamaşırı, çorap, atkı, bere, 4 tır İçme suyu, 3 tır Muhtelif gıda, 1 tır ısıtıcı, yağmurluk, 1 tır Battaniye, 1 tır Sweatshirt, pantolon, mont, su, 1 tır Yaş ve kuru gıda,tüp, 1 tır kahvaltılık,yorgan,yastık, şişme yatak, çarşaf ve nevresim takımı, 1 tır Çocuklar için oyuncak, 2 tır gıda kolisi ile afet bölgesinde çalışma gerçekleştiren belediye ekipleri için de 1 tır bot, çorap, bere, eldiven ayrıca hitli, kırıcı ve kesici el aletleri gönderdi. - DÜZCE
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