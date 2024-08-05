Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Dünya Düzce Günleri etkinlikleri kapsamında hasta yatağı alımı için stant açtı

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Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Dünya Düzce Günleri etkinlikleri kapsamında açtığı stantta satıştan elde edilen geliri hasta yatağı alımı için kullanacak.

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Dünya Düzce Günleri dolu dizgin devam ediyor. Etkinlikler kapsamında açılan stantlarda çeşitli gıda ürünleri, hediyelik eşyalar, mefruşat ürünleri ve eşyalar satışa sunuluyor. Anıtpark Meydanı'nda yer alan stantlar 8 gün boyunca hem gündüz hem de gece boyu açık kalacak.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü standında ise çay ve patlamış mısırın yanı sıra, ev yapımı poğaça, kek, dolma, börek ve konserveler satışa sunuluyor. Satıştan elde edilecek gelir ise hasta yatağı alımı için kullanılacak. - DÜZCE