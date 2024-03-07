Düzce Belediyesi Tarım Akademisi'nden Meyve Ağaçlarında Aşılama Teknikleri Kursu - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Tarım Akademisi'nden Meyve Ağaçlarında Aşılama Teknikleri Kursu

Düzce Belediyesi Tarım Akademisi\'nden Meyve Ağaçlarında Aşılama Teknikleri Kursu

Düzce Belediyesi Tarım Akademisi, paydaş kurumlarla işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye personellerinin talebi üzerine meyve ağaçlarında aşılama teknikleri konulu kurs düzenlendi. 80 saat sürecek eğitim programının ilk dersinde teorik bilgiler paylaşıldı.

07.03.2024 13:09  Güncelleme: 13:10
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Düzce Belediyesi Tarım Akademisi, paydaş kurumlarla işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye personellerinin talebi üzerine meyve ağaçlarında aşılama teknikleri konulu kurs düzenlendi. 80 saat sürecek eğitim programının ilk dersinde teorik bilgiler paylaşıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün önemle üzerinde durduğu "Tarım Akademisi" bünyesinde eğitimler hız kesmiyor. Tarımsal faaliyetlerin artırılması ve teşvik edilmesi amacıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Tarım Akademisi'nde, paydaş kurumlardan biri olan Tarım İl Müdürlüğü işbirliğinde 'Meyve Ağaçlarında Aşılama Teknikleri' konulu kurs açıldı.

Düzce Belediyesi personellerinin talebi üzerine düzenlenen ve 80 saat olarak planlanan kurs kapsamında ilk eğitim gerçekleşti. Teorik bilgilerin paylaşıldığı eğitim programı, sahada uygulamalı eğitimlerin de verilmesi ile tamamlanacak. Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere ise onaylı sertifika verilecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Tarım, Belediye, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Tarım Akademisi'nden Meyve Ağaçlarında Aşılama Teknikleri Kursu - Son Dakika

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