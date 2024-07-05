Düzce Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantıları Son Buldu

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Düzce Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantıları ikinci birleşimin ardından sona erdi. Arb. Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda komisyonlara havale edilen 33 gündem maddesi karara bağlandı.

Meclis Başkanvekili Arb. Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirilen 2024 yılı Temmuz ayı ikinci toplantısı bir önceki meclis toplantı tutanak özetinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından komisyonlara havale edilen gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.

Daha sonra geçilen toplantıda ek ödenek konulması, Fen İşleri Müdürlüğü bazı gelir kalemlerinde değişiklik, Kültür İşleri Müdürlüğü bazı gelir kalemlerinde değişiklik, araç kiralama ihalesinin süresinin belirlenmesi maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Cedidiye Meydan Projesinde yapılan dükkanlarda faaliyet gösterecek iş kolları da yeniden belirlendi. Kuyumcu, gümüşçü, döviz bürosu, optisyen (gözlükçü) ve saatçiye ilaveten, telefoncu, cüzdan, çanta, parfüm, bijuteri, yöresel hediyelik eşya satışı ve şeker çikolata satışı iş kollarında faaliyet gösteren işletmeler de bulunabilecek.

Muhtelif taşınmazların trampa işlemlerinde kullanılması ve bu konuda Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye yetki verilmesine yönelik madde de oy birliği ile kabul edildi.

İmar komisyonuna havale edilen maddelerin görüşülmesi ile devam eden toplantıda, Kadıoğlu Köyü'nün belediye sınırlarına katılmasına onay verilirken, diğer maddeler de görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı, Ağustos ayı meclis toplantısının 5 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00'da yapılması kararının alınmasıyla tamamlandı. - DÜZCE