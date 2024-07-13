Düzce Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni Büyük İlgi Gördü

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Düzce Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet şöleni bu yıl da büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Etkinlikte 125 çocuk sünnet oldu.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Toplu Sünnet Şöleni düzenlendi. Sünnet ettirilen 125 çocuk ve ailelerinin yanı sıra yakınları da törene büyük ilgi gösterdi. Düzce Belediyesi önünde toplanan çocuklar Mehter Takımı eşliğinde İstanbul Caddesi üzerinden 23 Nisan Parkına kadar yürüdüler. 23 Nisan parkında çocuklar düzenlenen etkinliklerde gönüllerince eğelendi. - DÜZCE