Düzce Belediyesi, Yoğun Kar Yağışına Karşı Kesintisiz Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi, Yoğun Kar Yağışına Karşı Kesintisiz Mücadele Ediyor

Düzce Belediyesi, Yoğun Kar Yağışına Karşı Kesintisiz Mücadele Ediyor

Düzce'de etkili olan Altay Kar Fırtınası sırasında Düzce Belediyesi, Beyaz Masa aracılığıyla vatandaşların taleplerine anında yanıt vererek karla mücadelede büyük bir destek sağladı. Ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım ve acil taleplerin karşılanmasında aktif rol oynadı.

24.02.2025 17:44  Güncelleme: 17:46
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Türkiye'yi etkisi altında alan Altay Kar Fırtınası'nın yoğun olduğu şehirlerden biri olan Düzce'de, Düzce Belediyesi tüm birimleri ile çalışmalarını kesintisiz sürdürdü.

Düzce'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışına karşı ilk andan itibaren harekete geçen Düzce Belediyesi, karla mücadelede adından söz ettirdi. Kar yağışının başladığı 21 Şubat Cuma günü itibariyle sahada yoğun bir çalışma yürüten saha ekiplerine en büyük desteği ile yine kesintisiz mesai yapan Beyaz Masa sağladı. Vatandaşların kurum ile direkt iletişim kurduğu araç olan Beyaz Masa'da hiç kesintisiz süren mesai boyunca bin 371 çağrı cevaplandırılarak gerekli yönlendirmeler anlık olarak yapıldı. Vatandaşların acil taleplerine anında ekip yönlendiren Beyaz Masa ekipleri gece ve gündüz özellikle mesai başlangıç saatlerinde ana arterlerin düzenli olarak kürenmesi ve tuzlanmasının yönlendirilmesinde büyük rol oynadı.

Ayrıca Düzce Belediyesi Sosyal Medya Hesaplarına ulaşan vatandaşların talepleri de Beyaz Masa'ya iletildi. Paylaşım sahiplerine ulaşan Beyaz Masa ekipleri, talep ve şikayetlerin giderilmesine destek sağladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi, Yoğun Kar Yağışına Karşı Kesintisiz Mücadele Ediyor - Son Dakika

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