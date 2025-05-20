Düzce Bilim Merkezi\'nde Çocuklara Bilim Sevgisi Aşılanıyor

Düzce Belediyesi Bilim Merkezi, düzenlenen etkinliklerle çocukların bilime olan ilgisini artırmayı ve onları erken yaşta bilimle tanıştırmayı sürdüren merkezin son ziyaretçileri Bolu Mengen Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri oldu.

Düzce Belediyesi Bilim Merkezi her yaştan bilim meraklısını ağırlamaya devam ediyor. Bolu Mengen Cumhuriyet İlkokulu'ndan 34 öğrenci ve 3 öğretmenin ziyaret ettiği Bilim Merkezi'nde ilk durak sergi alanındaki düzenekler oldu. Keyifli ve eğitici deneyimlerle uydu, uzay bilimleri ile fizik kurallarını yaşayarak öğrenen öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

34 öğrenciden oluşan grup, öğretmenleri eşliğinde etkileşimli sergi alanını gezdikten sonra sınıflarda düzenlenen atölyelere katılarak teorik bilgiler aldı, etkinliklere katılarak unutulmaz bir gün yaşadı. - DÜZCE