Üye Girişi
Düzce, büyükşehirleri geride bıraktı - Son Dakika

Düzce, büyükşehirleri geride bıraktı

06.02.2022 10:21
Düzce, büyükşehirleri geride bıraktı

DÜZCE (İHA) – Nüfus yoğunluğu en yüksek olan şehirler sıralamasına birçok büyükşehri geride bırakan Düzce, listede 15. sırada yer aldı.

DÜZCE (İHA) – Nüfus yoğunluğu en yüksek olan şehirler sıralamasına birçok büyükşehri geride bırakan Düzce, listede 15. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi verilerini açıkladı. Ülkenin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 olarak açıklanırken, Düzce nüfusu ise 400 bin 976 olarak belirlendi. Nüfus yoğunluğu en yüksek olan şehirlerde bu verilere göre belli oldu. Buna göre nüfus yoğunluğu en yüksek olan şehir İstanbul olurken, ikinci sırada Kocaeli yer aldı. Üçüncü sırayı İzmir, dördüncü sırayı Yalova, beşinci sırayı ise Gaziantep aldı. Düzce ise nüfus yoğunluğu en çok olan 15. şehir olarak açıklanarak birçok büyükşehri geri de bıraktı. - DÜZCE

YORUMLAR
500

Türkiye İstatistik Kurumu, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzce, büyükşehirleri geride bıraktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:19 Yıllardır hastalıkla mücadele eden Arda Kural son haliyle gündeme geldi!
10:06 Siyaset gündemine bomba gibi düşen Tansu Çiller iddiası! Yeni bir parti kuruluyor mu?
10:04 Et dolu kamyon kaza sonrası alev topuna döndü! 2 kişi hayatını kaybetti
09:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamuya yeni kadro açıldı
09:20 Kraliçe Elizabeth, Prens Charles kral olduğunda eşi Camilla'nın kraliçe olacağını açıkladı
09:03 Düğün sahipleri birbirine girdi, bir anda kavga ortalık karıştı! Sandalyelerin havada uçtuğu anlar kamerada
09:02 ABD istihbarat yetkilileri: Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse 50 bin kişi ölür
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlarda bulunan 1 kişi gözaltına alındı
01:22 Böyle Fatih Terim sevgisi görülmemiştir! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!
00:59 İşte soruşturmanın nedeni! Erdoğan'ın koronaya yakalanmasının ardından nefret tweetleri!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 10:27:26. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce, büyükşehirleri geride bıraktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement