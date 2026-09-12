Düzce Çilimli Karaçörtlen'de içme suyu şebekesine 2 bin 300 metre hat döşeniyor - Son Dakika
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Düzce Çilimli Karaçörtlen'de içme suyu şebekesine 2 bin 300 metre hat döşeniyor

Düzce Çilimli Karaçörtlen\'de içme suyu şebekesine 2 bin 300 metre hat döşeniyor
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Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen Köyü'nde 2026 Yılı KÖYDES Programı kapsamında içme suyu altyapı çalışmaları sürüyor. Projeyle 2 bin 300 metre şebeke hattı ve bin 400 metre terfili isale hattı yapılarak suyun sağlıklı ve kesintisiz ulaştırılması hedefleniyor.

Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen Köyü'nde, 2026 Yılı KÖYDES Programı kapsamında başlatılan içme suyu altyapı çalışmaları devam ediyor. Projeyle köyün içme suyu şebekesinin güçlendirilmesi ve suyun kesintisiz ulaştırılması hedefleniyor.

Düzce İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından proje, maliyet ve kontrollük süreçleri yürütülen Karaçörtlen Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı ve Kısmi (Terfili) İsale Hattı Yapım İşi kapsamında çalışmalar sürüyor. 2026 Yılı KÖYDES Programı kapsamında yürütülen proje ile köyün içme suyu altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında 2 bin 300 metre içme suyu şebeke hattı, bin 400 metre terfili isale hattı ile 15 adet kolektör ve çeşitli şebeke elemanlarının imalatı gerçekleştirilecek.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Karaçörtlen Köyü'nde içme suyunun daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz şekilde vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Çilimli Karaçörtlen'de içme suyu şebekesine 2 bin 300 metre hat döşeniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Çilimli Karaçörtlen'de içme suyu şebekesine 2 bin 300 metre hat döşeniyor - Son Dakika
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