Düzce\'de Çalışan Gazeteciler Günü\'nde anlamlı etkinlik

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Düzce'de ilk kez düzenlenen özel ve anlamlı bir etkinlikle kutlandı.

Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti tarafından Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Vali Selçuk Aslan, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Jandarma Komutanı Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, Düzce Belediye Meclisi Baştan Vekili Av. Ali Dilber, yerel ve ulusal basın temsilcilerinin yanı sıra geçmişten bugüne hayatını kaybeden Düzce'deki basın mensuplarının yakınları katıldı.

Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Armutcu, etkinlikte yaptığı konuşmada, 10 Ocak tarihine dikkat çekerek, "10 Ocak tarihi, gazeteciler için önemli bir milattır. Basın mesleğinde çalışanlar ile işverenler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi hakkındaki 212 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 10 Ocak 1961 tarihi ülkemizde 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak anılmakta ve gazetecilerin hak mücadelesinin simgesi olmaya devam etmektedir. Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan, toplumun bilgilendirmesi noktasında oldukça önemli bir meslektir ve demokrasinin temel taşlarından biridir" dedi.

Vali Selçuk Aslan'da, konuşmasında Düzce'de görev yaptığı dönemde icra edilen hizmetlerden ve projelerden söz ederek, "Düzce'de çok önemli işlere imza attık. Devlet millet iş birliğinin güzel örneklerini hayata geçirdik. Bu sürede siz basın mensuplarıyla da çok güzel ilişkiler kurduk. Bu vesileyle Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'de, Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti'nin 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde önemli bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde şehrimizin her anına tanıklık eden, iyi günde kötü günde Düzce'mizin sesini duyuran kıymetli basın emekçilerimizle bir araya geldik. Şehrimizin sesi, vicdanı ve hafızası olan basın emekçilerimiz; hemşehrilerimizin doğru bilgiye ulaşmasında, toplumsal farkındalığın artmasında ve demokrasimizin güçlenmesinde çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Kalemini hakikatten, objektiflikten ve kamu yararından yana kullanan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, ahirete irtihal eden tüm basın emekçilerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Etkinlikte daha sonra ebediyete intikal eden basın mensuplarının yakınlarına şükran plaketi verildi. Program Cemiyet Başkanı Mustafa Armutcu, Vali Aslan'a tüm basın mensupları adına başarı ve teşekkür plaketi ile son buldu. - DÜZCE