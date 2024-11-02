Düzce\'de 112 Acil Sağlık İstasyonu Açıldı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de hayırsever Şaban Kılıç tarafından yaptırılan Merkez 12 no'lu Şaban Kılıç 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi. Vali Selçuk Aslan, Şaban Kılıç ve ailesine teşekkür ederek plaket verdi.

Düzce'ye bir sağlık yatırımı daha kazandırıldı. Düzceli iş insanı hayırsever Şaban Kılıç tarafından Şıralık Mahallesinde yaptırılan 12 No'lu Şaban Kılıç 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Vali Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Hayırsever Şaban Kılıç ve ailesi ile protokol üyeleri katıldı.

Açılış öncesinde bir konuşma yapan Vali Selçuk Aslan, "Valiliğimizle imzalanan protokol kapsamında Hayırsever Şaban Kılıç tarafından yaptırılan Merkez 12 No'lu Şaban Kılıç 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun açılışını yapıyoruz. Sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde sunulması amacıyla hizmete alınan istasyonun ilimize hayırlı olmasını temenni ederek katkılarından dolayı Hayırsever Şaban Kılıç ve ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

Milletvekili Ayşe Keşir, sağlık altyapısını güçlendirmek, daha ulaşılabilir hale getirmek için çalışmaya devam ettiklerini belirterek "Duamız, ihtiyaç olmaması ancak ihtiyaç halinde de sağlık tesislerimiz hazır" dedi.

Keşir ayrıca, yakın bir zamanda temelli atılan sağlık tesislerinin de açılışlarını yapacaklarını belirterek Hamidiye Mahallesine yapılacak aile sağlığı merkezinin müjdesini verdi.

Milletvekili Ercan Öztürk ise "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla Düzce'mizde sağlık yatırımlarımıza bir yenisini daha ekledik. Şıralık Mahallesi'nde kıymetli hayırseverimiz Şaban Kılıç'ın destekleriyle inşa edilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu gururla hizmete açıyoruz. Aziz hemşehrilerimiz için sağlık hizmetlerini daha hızlı hale getirmek ve ihtiyaç anında en iyi hizmeti sunmak için hep birlikte gayretle çalışıyoruz hayırlı olsun. Şaban Kılıç amcamızın yaptıklarının örnek olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Şehrimizde sağlık ihtiyaçlarını karşılamak, vatandaşlarımıza daha nitelikli ve kaliteli hizmet sunmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bugün burada hayırsever Şaban Kılıç ve ailesi adına yapılan 12 No'lu Şaban Kılıç Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Hayırseverliğin özünde insan sevgisi yer alıyor ve yapılan hayırların insan sağlığına hizmet vermeye devam etmesinin en güzel miras. Bu anlamlı bağışlarından dolayı hayırsever Kılıç ailesine teşekkürlerimiz sunuyorum" dedi.

İnşa edilen istasyonumuzdan daha hızlı ve kolay erişimini sağlamayı amaçladıklarını belirten Dr. Yılmaz, acil durumlarda zamanın kritik olduğu bilinciyle, yeni istasyonun stratejik konumu sayesinde acil tıbbi müdahale sürelerini kısaltılacağını, böylece hayat kurtarma oranlarının artırılarak ve komplikasyon riskleri minimuma indirileceğini belirterek, yeni istasyonun bölgedeki acil müdahale kapasitesini arttıracağının altını çizdi.

Konuşmaların ardından dualarla merkezin açılışı yapıldı. Vali Selçuk Aslan tarafından hayırsever Şaban Kılıç'a teşekkür plaketi verildi. Daha sonra ise merkez hep birlikte gezildi. - DÜZCE