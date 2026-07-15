Düzce\'de 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla şehitlikte düzenlenen programda şehitler dualarla anıldı.

Düzce Şehitliği'nde düzenlenen programa Düzce Valisi Mehmet Makas, 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edilerek aziz şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Protokol üyeleri şehit kabirlerine gül bıraktı. - DÜZCE