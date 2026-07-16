Düzce'de 15 Temmuz'un 10. Yılında 10 Bin Kişilik Anma - Son Dakika
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Düzce'de 15 Temmuz'un 10. Yılında 10 Bin Kişilik Anma

Düzce\'de 15 Temmuz\'un 10. Yılında 10 Bin Kişilik Anma
16.07.2026 00:34
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Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde düzenlenen anma programına yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Mehteran takımı eşliğinde yürüyüş yapıldı, şehitler anıldı ve birlik mesajları verildi.

Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü çerçevesinde darbe girişiminin 10. yılında Düzceliler meydanları boş bırakmadı. Mehteran takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla şehir merkezinde kortej oluşturdu. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler anılırken, milli birlik ve beraberlik mesajları verildi. Program boyunca mehteran takımının marşları eşliğinde yürüyen vatandaşlar, düzenlenen etkinliklerle 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünü andı.

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı programda konuşan Düzce Valisi Mehmet Makas, "15 Temmuzda bize son 200-300 yılda aramıza sokmuş oldukları kendi ajanlarıyla satın almış oldukları devşirmelerle adeta siz beceremezsiniz siz yapamazsınız batı en iyisini yapar siz patates yetiştirin siz fasülye dikin siz köyünüzü terk etmeyin teknolojiyi biz üretelim uçağı topu tüfeği biz üretelim siz bizden satın alın siz bizim pazarımız olun ve bizim atadığımız sömürge valileri tarafından yönetilin diye bir dayatma vardı. Ama bu millet kendi liderlerinin önderliğinde ayağa kalktı tekrar bir arslanın evladı olduğunu osmanlı torunu olduğunu tekrar dünyaya hükmetmesi gerektiğini uyanarak dirilerek anladı" ifadelerini kullandı.

Anıtpark meydanında gerçekleştirilen programda Mehteran takımının gösterilerinin yanı sıra çeşitli anma etkinlikleri yapılan dualar ve anma programının ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de 15 Temmuz'un 10. Yılında 10 Bin Kişilik Anma - Son Dakika

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