Düzce\'de 18 Temmuz Stadyumu Hafriyatı Kaldırılıyor

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü tarafından Millet bahçesi 2. Etap projesi çerçevesinde içinde askerlik şubesi, jandarma lojmanları, 18 Temmuz Stadyumunun bulunduğu büyük bir alanda çalışma yapılacak. Bu çalışmalar öncesinde 18 Temmuz stadyumunun tribünleri geçtiğimiz yıllarda yıkılmıştı. Yıkılan tribünlerin beton hafriyatı ise olduğu gibi stadyumun yanında bırakılmıştı. Vatandaşlarında zaman zaman harabelik gibi duran hafriyatı tepkilere sebep oluyordu. Stadyumun içi vatandaşlar tarafından spor yapmak için kullanılırken harabe halini alan tribün yıkıntılarının bulunduğu alan ise beton hafriyat atıkları nedeniyle hiçbir şekilde kullanılamıyordu. Bu sebeple vatandaşlarda zaman zaman tepkilerini dile getiriyordu. Belediye başkanı Faruk Özlü'nün talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, bölgede beton kalıntılarının hafriyatın kaldırılması çalışmasına başladı. Hafriyatın kaldırılması ile birlikte alana toprak serilerek vatandaşların kullanımına açılacak. Millet Bahçesi 2. etap çalışmaları başlayıncaya kadar, bölgenin vatandaşlar tarafından daha verimli kullanılması sağlanacak. - DÜZCE