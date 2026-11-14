Düzce'de 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için Bed-i Besmele töreni yapıldı - Son Dakika
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Düzce'de 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için Bed-i Besmele töreni yapıldı

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Düzce\'de 4-6 yaş Kur\'an kursu öğrencileri için Bed-i Besmele töreni yapıldı
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Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'ndeki Zahidül Kevseri 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda Bed-i Besmele programı düzenlendi. İl Müftüsü Osman Aydın ile İl Müftü Yardımcılarının katıldığı programda öğrenciler camiyi tanıyıp Kur'an okudu, dua etti ve geleneksel oyunlar oynadı.

Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde bulunan Zahidül Kevseri 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri için Bed-i Besmele töreni düzenlendi. Miniklerin camiyle tanıştığı, Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiği programda renkli ve anlamlı anlar yaşandı.

Düzce İl Müftülüğüne bağlı Koçyazı Mahallesi Zahidül Kevseri 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrenciler için Bed-i Besmele programı gerçekleştirildi. Kurs yönetici ve öğreticileri tarafından düzenlenen programa Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, İl Müftü Yardımcıları Selma Velioğlu Çelik ve Mustafa Yeşilorman, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında minik öğrenciler ilk olarak cami görevlisiyle tanışarak camiyi yakından tanıma fırsatı buldu. Ardından Kur'an-ı Kerim okuyan ve hep birlikte dua eden çocuklar, camide geleneksel çocuk oyunları da oynadı. Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Bed-i Besmele geleneği yaşatılıyor

Osmanlı döneminden günümüze uzanan Bed-i Besmele geleneği, çocukların eğitim hayatına ilk adımı atarken düzenlenen özel bir merasim olarak biliniyor. Dört-beş yaşlarındaki çocukların mektebe başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen bu törenler, "Amin Alayı" olarak da adlandırılıyor.

Çocuğun eğitim hayatına başlamasını toplumsal bir törenle anlamlandıran Bed-i Besmele geleneği, mektebe ve öğretmene verilen önemi yansıtıyor.

Düzce'de düzenlenen programla minik öğrenciler hem cami kültürüyle tanıştı hem de geleneksel Bed-i Besmele heyecanını yaşadı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerOsman AydınKoçyazıEğitimMüftüDüzceYaşamYerelSon Dakika

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