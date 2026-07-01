Düzce\'de toplu sünnet şöleni coşkusu

Düzce Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen toplu sünnet şöleni, renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl 62 çocuk için düzenlenen şenlikte, off-road araçlarından oluşan sünnet konvoyu ile şehir turu atan çocuklar, Erguvan Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen şölende eğlenceli saatler geçirdi.

Düzce Belediyesi Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni, Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl da coşkulu şekilde düzenlendi. Belediye bandosu eşliğinde Cedidiye Meydanı'ndan Anıtpark Meydanı'na kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik, Konuralp'te devam etti. Konuralp Merkez Camisinde yapılan duanın ardından Antik Tiyatro'yu gezen çocuklar ve aileleri, Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü desteği ile off-road araçlarından oluşan sünnet konvoyu eşliğinde Bahçeşehir Erguvan Sosyal Tesisleri'ne hareket etti.

Sünnet şölenine, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Bilal Akgül, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, protokol üyeleri, belediye başkan yardımcıları, sünnet ettirilen çocuklar, aileleri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Başkan Faruk Özlü şölende yaptığı konuşmada, "Vakıflar Genel Müdürlüğü'müze teşekkür ediyoruz. Bu şöleni bir kaç yıldır yapıyoruz. Ailelerin son derece mutlu olduğunu görüyorum. Bu törenin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Abhaz Kültür Dernekleri üyelerinden oluşan 70'lik delikanlılar dans grubu gösteri sundu. Zeybek gösterisi sonrası ise sünnet çocuklarına bisikletleri hediye edildi. Çeşitli ikramların da yapıldığı sünnet şölenine maskotlar renk katarken, şişme oyun gruplarında oyunlar oynayan ve müzikler eşliğinde dans eden çocuklar keyifli ve unutulmaz bir gün geçirdi. - DÜZCE