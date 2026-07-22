Düzce\'de Acil Durum Eğitimi

DÜZCE (İHA) – Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, Güzelbahçe Mahallesi Hz. Ali Camii Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya gelerek acil durumlarda doğru ihbar konusunda bilgilendirme yaptı.

Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin bilinirliğini artırmak amacıyla Güzelbahçe Mahallesi Hz. Ali Camii Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle buluştu. Gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere acil durumlarda doğru ve bilinçli ihbarda bulunmanın önemi anlatılırken, "Acil Durum Kılavuzu" ile 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtım broşürleri dağıtıldı. Etkinlikte, çocukların erken yaşta acil durum bilinci kazanmaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı konusunda farkındalık oluşturmaları hedeflendi. - DÜZCE