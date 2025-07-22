Düzce\'de Acil Sağlık Denetimi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 9 nolu Merkez Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu ile ambulansa kalite denetimi gerçekleştirildi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini artırmak amacıyla kalite denetimleri yapıldı. İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 9 nolu merkez 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile bu istasyona bağlı ambulans detaylı şekilde denetlendi. Denetimlerde; hizmet standartları, ekipman yeterliliği, hijyen şartları, personel donanımı ve hasta güvenliği kriterleri esas alınarak kapsamlı kontroller yapıldı.

Yapılan değerlendirmelerde, sahada görev yapan ekibin hizmet kalitesini artırmaya yönelik öneriler paylaşıldı. Ayrıca, özverili ve disiplinli çalışmaları nedeniyle teşekkür edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, acil sağlık hizmetlerinde kaliteyi sürekli kılmak adına benzer denetim ve değerlendirmelerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti. - DÜZCE