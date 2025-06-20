Düzce\'de Afet ve Acil Durum Planı Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesi devlet hastanesinde, Afet ve Acil Durum Planları (HAP) kapsamında hazırlanan 2025 yılı masa başı eğitim tatbikatı başarıyla gerçekleştirdi. Tatbikat, hastane eğitim salonunda düzenlendi.

Tatbikata; Hastane Yöneticileri ve Hastane Afet Yönetimi Ekiplerinin yanı sıra Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı (Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi), Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de gözlemci olarak katılım sağladı.

Tatbikat kapsamında, hastane personelinin afet ve acil durumlara yönelik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla afet planının amacı ve kapsamı detaylı olarak paylaşıldı. Ayrıca, senaryolar üzerinden planın uygulanabilirliği değerlendirildi ve iyileştirme alanları tespit edildi.

Afetlere hazırlık ve etkin kriz yönetimi açısından önemli bir adım olan bu tatbikat sayesinde; hastane çalışanlarının koordinasyon, karar alma ve müdahale becerilerinin pekiştirilmesi hedeflendi. - DÜZCE