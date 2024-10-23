Düzce'de Arama Kurtarma Ekibi Kuruldu - Son Dakika
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Düzce'de Arama Kurtarma Ekibi Kuruldu

Düzce\'de Arama Kurtarma Ekibi Kuruldu

Düzce İl Müftülüğü, AFAD eğitimli arama kurtarma ekibi oluşturdu, projeye destek devam ediyor.

23.10.2024 12:19
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DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü bünyesinde memur ve personellerin katılımı ile arama kurtarma ekibi kuruldu. Ekip ilk eğitimlerini AFAD İl Müdürlüğü'nde aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 bin arama kurtarma personeli projesi çerçevesinde Düzce'de çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Bu çerçevede Düzce'de sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra resmi kurum ve kuruluşların da destekleri ile bu sayıya destek verilmeye devam edilirken, Düzce İl Müftülüğü memur ve personellerinden arama kurtarma ekibi kuruldu. Projenin tamamlayıcısı olarak Düzce Valiliği'nce yürütülen "Arama ve Kurtarma Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile Toplulukların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde eğitim alan Düzce İl Müftülüğü Arama Kurtarma Ekibi üyeleri ile Düzce Valisi Selçuk Aslan bir araya gelerek aldıkları eğitim ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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