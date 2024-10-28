Düzce\'de Asar Deresi Projesi\'nin Birinci Etabı Tamamlandı

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Asar Deresi ve çevresinin daha cazibeli hale getirilmesi hedefiyle hazırlanan 'Asar Deresi Projesi'nin birinci etabını tamamlayan Düzce Belediyesi, proje kapsamında 5 yaya köprüsünün daha modernizasyonunu gerçekleştirilecek.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün, kentin ortasından geçen Asar Deresi ve çevresini şehrin yeni cazibe merkezine dönüştürmek üzere başlattığı 3 etaplı projesinin birinci etabı tamamlandı. Yay şeklinde tasarlanan 2 asma köprü, dere içi ve kenarı yürüyüş ve oturma alanlarının yanı sıra kafeden oluşan birinci etap, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacak tören ile kullanıma sunulacak.

Proje çerçevesinde Asar Deresi'nin dere içi rehabilitasyonu, çevre düzenlemesi, ışıklandırma, peyzaj çalışmaları ve yaya köprülerinin rehabilitasyonu için kredi talebi gündemiyle Düzce Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Meclis Başkan Vekili Av. Arb. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tek gündem maddesi üzerinde görüşme yapıldı.

"Özel bir günde açılışını yapacağız"

Oylama öncesi konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, "Bu projemiz 2022 yılında başladı ve Gösterişli Otel ile 23 Nisan Parkı arasında kalan kısmı kapsayan 3 etaplı bir proje. Bu projenin en görkemli kısmı, Düzce'nin gerdanlığı dediğimiz birinci etap köprülerin olduğu kısım. İnşallah 29 Ekim akşamı çok görkemli bir törenle, özel bir günde açılışını yapacağız. Çevre düzenleme ve aydınlatma ilavelerinden dolayı maliyet artışları oldu ve kredi ihtiyacı doğdu. Projemizde de 5 adet yaya köprüsü ve açılışını yapacağımız köprüye uygun mimaride 5 adet yaya köprüsünü de yeniliyoruz" dedi.

Asar'da taşkın önlemleri de alınıyor

Köprü projelerinin Asar Deresi'nin 500 yıllık debisi hesaplanarak ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün onayı ile hazırlandığını kaydeden Günden, "Asar'ın memba noktası olan Doğanlı'da, sel riskine karşı bir rusubat tutucu çökertme havuzu yapılıyor. Gelen suyun çökertme havuzunda çökertilip, Düzce'ye kontrollü ve temiz bir şekilde akması sağlanacak. Ayrıca Asar Deresi'nin Mergiç ile 23 Nisan Parkı arasında kalan kısmının sağ ve sol bentlerinde beton taş duvar yapılması işlemi de başladı. Diğer yaya köprülerimizin de modernizasyonunu yaparak projeye uygun hale getiriyoruz. Öncelikli projelerden hepsini yapıyoruz. Herkes müsterih olsun. Şehre özellik katan projeler de gerekli. Şehrin ihtiyaca yönelik projelerinin yanı sıra şehre güzellik katacak projeler de yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kredi talebi, elektronik oylama sonucu oy çokluğu ile kabul edildi. - DÜZCE