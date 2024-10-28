Düzce'de Asar Deresi Projesi'nin Birinci Etabı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce'de Asar Deresi Projesi'nin Birinci Etabı Tamamlandı

Düzce\'de Asar Deresi Projesi\'nin Birinci Etabı Tamamlandı

Düzce Belediyesi, Asar Deresi ve çevresinin cazibesini artırmak amacıyla başlattığı projenin birinci etabını tamamladı. Proje kapsamında 5 yeni yaya köprüsü modernize edilecek. İlk etap yarın Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak.

28.10.2024 15:43  Güncelleme: 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asar Deresi ve çevresinin daha cazibeli hale getirilmesi hedefiyle hazırlanan 'Asar Deresi Projesi'nin birinci etabını tamamlayan Düzce Belediyesi, proje kapsamında 5 yaya köprüsünün daha modernizasyonunu gerçekleştirilecek.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün, kentin ortasından geçen Asar Deresi ve çevresini şehrin yeni cazibe merkezine dönüştürmek üzere başlattığı 3 etaplı projesinin birinci etabı tamamlandı. Yay şeklinde tasarlanan 2 asma köprü, dere içi ve kenarı yürüyüş ve oturma alanlarının yanı sıra kafeden oluşan birinci etap, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacak tören ile kullanıma sunulacak.

Proje çerçevesinde Asar Deresi'nin dere içi rehabilitasyonu, çevre düzenlemesi, ışıklandırma, peyzaj çalışmaları ve yaya köprülerinin rehabilitasyonu için kredi talebi gündemiyle Düzce Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Meclis Başkan Vekili Av. Arb. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tek gündem maddesi üzerinde görüşme yapıldı.

"Özel bir günde açılışını yapacağız"

Oylama öncesi konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, "Bu projemiz 2022 yılında başladı ve Gösterişli Otel ile 23 Nisan Parkı arasında kalan kısmı kapsayan 3 etaplı bir proje. Bu projenin en görkemli kısmı, Düzce'nin gerdanlığı dediğimiz birinci etap köprülerin olduğu kısım. İnşallah 29 Ekim akşamı çok görkemli bir törenle, özel bir günde açılışını yapacağız. Çevre düzenleme ve aydınlatma ilavelerinden dolayı maliyet artışları oldu ve kredi ihtiyacı doğdu. Projemizde de 5 adet yaya köprüsü ve açılışını yapacağımız köprüye uygun mimaride 5 adet yaya köprüsünü de yeniliyoruz" dedi.

Asar'da taşkın önlemleri de alınıyor

Köprü projelerinin Asar Deresi'nin 500 yıllık debisi hesaplanarak ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün onayı ile hazırlandığını kaydeden Günden, "Asar'ın memba noktası olan Doğanlı'da, sel riskine karşı bir rusubat tutucu çökertme havuzu yapılıyor. Gelen suyun çökertme havuzunda çökertilip, Düzce'ye kontrollü ve temiz bir şekilde akması sağlanacak. Ayrıca Asar Deresi'nin Mergiç ile 23 Nisan Parkı arasında kalan kısmının sağ ve sol bentlerinde beton taş duvar yapılması işlemi de başladı. Diğer yaya köprülerimizin de modernizasyonunu yaparak projeye uygun hale getiriyoruz. Öncelikli projelerden hepsini yapıyoruz. Herkes müsterih olsun. Şehre özellik katan projeler de gerekli. Şehrin ihtiyaca yönelik projelerinin yanı sıra şehre güzellik katacak projeler de yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kredi talebi, elektronik oylama sonucu oy çokluğu ile kabul edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Düzce Belediyesi, Düzce Belediyesi, Yerel Haberler, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Asar Deresi Projesi'nin Birinci Etabı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 06:34:18. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Asar Deresi Projesi'nin Birinci Etabı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.