Düzce'de Aşure Günü Etkinliği - Son Dakika
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Düzce'de Aşure Günü Etkinliği

Düzce\'de Aşure Günü Etkinliği
05.07.2025 09:54
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Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Muharrem ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği düzenledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri Muharrem Ayı vesilesi ile Aşure günü etkinliğinde bir araya geldi.

Düzce'de Muharrem ayı sebebi ile çeşitli aşure günü etkinlikleri düzenlenmeye devam ediyor. Bu çerçevede Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, müdürlük bünyesinde aşure günü etkinliği düzenlendi. Personellerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, "Toplumsal dayanışmanın, sabrın ve paylaşmanın sembolü olan Aşure Günü, farklı tatların bir araya gelerek oluşturduğu birlik mesajıyla bizlere kadim bir kültürün mirasını hatırlatıyor. Bu güzel geleneği yaşatmamıza vesile olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Muharrem Ayı, Son Dakika

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