Düzce'de Batı Karadeniz Kalkınma Birliği Genel Kurulu Toplandı - Son Dakika
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Düzce'de Batı Karadeniz Kalkınma Birliği Genel Kurulu Toplandı

Düzce\'de Batı Karadeniz Kalkınma Birliği Genel Kurulu Toplandı

Düzce Belediyesi, Batı Karadeniz Kalkınma Birliği Olağan Genel Kurulu'na ev sahipliği yaptı. 2025 bütçesi 5 milyon 450 bin TL olarak kabul edilirken, Batı Karadeniz Bölgesi'nin Travel Turkey İzmir Fuarı'na katılma kararı alındı.

12.11.2024 22:05  Güncelleme: 22:07
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Düzce Belediyesi, Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) Olağan Genel Kurulu'na ev sahipliği yaptı. Toplantıda, Batı Karadeniz Bölgesi'nin Travel Turkey İzmir Fuarı'na BAKAB çatısı altında katılması kararlaştırıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün başkanlığını yürüttüğü Batı Karadeniz Kalkınma Birliği, olağan genel kurul toplantısını Düzce'de gerçekleştirdi. Mutfak Sanatları Merkezi'nde yapılan ve yüksek katılımın sağlandığı toplantıda, birlik bütçesi de ele alındı. 2025 yılı bütçesi 5 milyon 450 bin TL olarak kabul edildi. Birlikten ayrılma ve katılma talepleri ile ilgili gündem maddesi ise, salt çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle gündemden çıkarıldı.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi, 5-7 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 18. İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresine katılım süreci değerlendirildi. Bu yıl da Batı Karadeniz Bölgesi'nin, BAKAB çatısı altında fuara katılmasına karar verildi.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Batı Karadeniz Kalkınma Birliği Genel Kurulu Toplandı - Son Dakika

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