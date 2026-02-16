Düzce'de Doktorlara Teşekkür Belgesi - Son Dakika
Düzce'de Doktorlara Teşekkür Belgesi

Düzce\'de Doktorlara Teşekkür Belgesi
16.02.2026 17:51
Düzce İl Sağlık Müdürü, çocuk acil servisindeki hekimlere özverili çalışmalarından dolayı belgesi verdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Yerleşkesi Çocuk Acil Servisi'nde görev yapan Dr. Fatih Eren Önder ve Dr. Salih Saadcı'ya özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

Çocuk acil servisinde yürütülen sağlık hizmetleri, hasta yoğunluğu ve sunulan acil müdahale süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Sağlık Müdürü Yılmaz, özellikle çocuk hastalara yönelik gösterilen özverili ve titiz çalışmaların büyük önem taşıdığını vurgulayarak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çabalarından dolayı hekimlere teşekkür etti.

Dr. Fatih Eren Önder ve Dr. Salih Saadcı'ya, görevlerinde sergiledikleri fedakarlık, gayret ve başarılı çalışmalar nedeniyle teşekkür belgesi takdim edildi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

