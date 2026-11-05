Düzce\'de DTSO heyeti fındıkta kapasite artırımı projesini inceledi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı İshak Şengüloğlu ve beraberindeki heyet, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile bir araya geldi. Heyet, ardından Fındık Dönüşüm Merkezi'ni inceleyerek kapasite artırımı projesi hakkında bilgi aldı.

DTSO Başkanı İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ve meclis üyeleri, Düzce Üniversitesi Rektörü Nedim Sözbir'i ziyaret etti. Görüşmede, üniversite ile oda arasında uzun süredir devam eden iş birliği ve ortak projeler ele alındı. Rektör Sözbir, iki kurumun uyum içerisinde çalışmalar yürüttüğünü belirterek, yeni dönemde de Düzce'nin gelişimine katkı sunacak projeleri birlikte hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Fındık dönüşüm merkezi'nde kapasite artırımı

DTSO heyeti, üniversitedeki temaslarının ardından Düzce Üniversitesi Fındık Araştırma Merkezi (DÜFAM) bünyesinde faaliyet gösteren Fındık Dönüşüm Merkezi'ni inceledi. Oda tarafından projesi koordine edilen merkezde, DÜFAM Müdürü Doç. Dr. Şemsettin Kulaç'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Ayrıca odanın yeni projeleri arasında yer alan Fındık Dönüşüm Merkezi Kapasite Artırımı Projesi kapsamında temin edilen ekipmanların üretim sürecine ve merkezin kapasitesine sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

DTSO Başkanı İshak Şengüloğlu, fındığın Düzce'nin önemli tarımsal gelir kaynaklarından biri olduğuna dikkat çekerek, bilimsel araştırmaların yanı sıra fındığın katma değerini artıran projelerin büyük önem taşıdığını vurguladı. Şengüloğlu, bu tür çalışmaların üreticilerin fındıktan en yüksek ekonomik faydayı elde etmesine katkı sağlayacağını belirtti.