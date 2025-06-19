Düzce\'de Evlilik Okulu Projesi, Jandarma Personeline Eğitim Verdildi

Düzce Belediyesi Kent Konseyi ve Belediye Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) organizasyonu ile 2022 yılının Aralık ayında hayata geçirilen ve bu süreçte yüzlerce vatandaşın yararlandığı "Evlilik Okulu" projesinin son katılımcıları İl Jandarma Komutanlığı personelleri oldu.

Düzce Belediyesi, sosyal sorumluluk çalışmalarını şehrin tüm paydaşları ile buluşturmayı, gerçekleştirilen tüm etkinliklerin her kesim tarafından benimsenmesi ve yararlanmasına yönelik belediyecilik çalışmalarına aksatmadan devam ediyor. Kent Konseyi ile BELMEK iş birliğinde 2022 yılından itibaren başarılı şekilde sürdürülen "Evlilik Okulu" projesi, bu manada önemli bir farkındalık görevini yerine getirmeye devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen son eğitimde İl Jandarma Komutanlığı personelleri başta olmak üzere ilçe jandarma komutanlıklarından ikişer temsilci, otoyol trafik Jandarma temsilcileri ve Jandarma kontrol noktalarından personeller katılım sağladı. Uzman Psikolog Ersan Şimşek'in evlilik öncesi ve sonrası karşılaşılan, karşılaşılabilecek sorunlar, sorunlarla başa çıkma yolları ve sağlıklı iletişi noktasında önemli bilgiler verdiği eğitimlerde, katılımcıların eşliğinde örneklendirmeler eğitime renk kattı.

Eğitim programına toplam 50 Jandarma personeli katılım sağlarken, eğitim sonunda tüm katılımcılara sertifika verildi. - DÜZCE