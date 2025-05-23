Düzce'de Fen Eğitimi Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Düzce'de Fen Eğitimi Sergisi Açıldı

Düzce\'de Fen Eğitimi Sergisi Açıldı
23.05.2025 09:22
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Düzce Üniversitesi'nde fen bilgisi eğitimi sergisi, deney ve modellerle merakı artırmayı hedefliyor.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından fen bilgisi eğitiminde soyut kavramları somutlaştırmak amacıyla düzenlenen "Deneyler ve Modellerle Fen Eğitimi Sergisi", Eğitim Fakültesi Fuaye Alanı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İstiklal Anaokulu ve Bilgi Ortaokulu'nun da katılım sağladığı, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Azize Digilli Baran'ın danışmanlığında, Fen Bilgisi öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan sergide; fen eğitimine yönelik deneysel çalışmalar ve öğretim modelleri sergilendi.

Bilimsel merakı teşvik eden programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Baran, "Bilimin yalnızca kitap sayfalarında değil; deney, gözlem, modelleme ve merakla şekillendiği bir dünyaya kapı aralıyoruz. Bu sergi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, fen bilimlerindeki soyut kavramları somutlaştırma amacıyla hazırlandı" sözleriyle serginin bilimsel ve eğitsel yönünü vurguladı.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Genç ise bu tür etkinliklerin öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aslıhan Kuyumcu Vardar, sergide yer alan tüm etkinliklerin onların daha nitelikli ve etkili bir öğrenme süreci geçirmeleri amacıyla planlandığını ifade etti.

Ardından kurdele kesimi ile serginin açılışı gerçekleştirildi. Etkinlikte Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencileri, anaokulu öğrencileriyle birebir ilgilenerek çeşitli bilimsel etkinlikler gerçekleştirdi. Fuaye alanındaki stantları ziyaret eden minik misafirler, fen bilimlerine yönelik eğlenceli ve öğretici deneyimler yaşadı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Kültür Sanat, Etkinlik, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Fen Eğitimi Sergisi Açıldı - Son Dakika

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