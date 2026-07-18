Düzce'de Genç Arıcılara Destek - Son Dakika
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Düzce'de Genç Arıcılara Destek

Düzce\'de Genç Arıcılara Destek
18.07.2026 11:03
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Düzce'de genç arıcılara eğitim belgeleri ve 380 arısız kovan dağıtıldı, kırsal kalkınma desteklendi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sürdürülebilir kırsal kalkınma için kırsal kesimdeki kadınlar ve gençler için daha güçlü bir kırsal ekonominin desteklenmesi projesi kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan genç arıcılara belgeleri ve arısız strafor kovan verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Düzce'de Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma İçin Kırsal Kesimdeki Kadınlar ve Gençler İçin Daha Güçlü Bir Kırsal Ekonominin Desteklenmesi Projesi kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan genç arıcılara Uygulamalı Çiftçi Okulu (UÇO) katılım belgeleri verildi. Program kapsamında ayrıca üreticilere toplam 380 adet arısız strafor kovan dağıtıldı. Düzenlenen programa Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu katılarak genç arıcılara katılım belgelerini takdim etti ve kovan dağıtımını gerçekleştirdi.

Proje kapsamında kırsalda yaşayan, arıcılık faaliyeti yürüten veya bu alanda üretim yapmak isteyen 10 arıcılık teknikeri; arıcılık ve arı ürünleri üretimi, agroekoloji, apiterapi, girişimcilik, dijital pazarlama, finansal okuryazarlık ve e-ticaret konularında kapsamlı eğitim aldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım belgeleri verildi.

Belge töreninin ardından genç üreticilerin üretime güçlü bir başlangıç yapmalarını desteklemek amacıyla 280 adet 10+10 çerçeveli strafor kovan ile 100 adet 6 çerçeveli strafor ruşet kovan olmak üzere toplam 380 adet arısız strafor kovan teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu, eğitimin üretime dönüşmesinin kırsal kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, gençlerin bilgi ve donanımla desteklenmesinin arıcılık sektörünün geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ise Düzce'de kadın ve gençlerin tarımsal üretime katılımını artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek şunları söyledi: "Bugün burada yalnızca katılım belgelerini ve kovanları teslim etmiyoruz; aynı zamanda Düzce'nin kırsal geleceğine yapılan önemli bir yatırımı hep birlikte hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin aldıkları eğitimleri üretime dönüştürmeleri, kırsalda istihdamın güçlenmesi ve arıcılığın sürdürülebilir şekilde gelişmesi en büyük hedefimizdir. Düzce; zengin florası, kestane ormanları ve biyolojik çeşitliliğiyle ülkemizin önemli arıcılık merkezlerinden biridir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreticilerimizi yalnızca eğitim sürecinde değil, bundan sonraki dönemde de teknik destek, yayım faaliyetleri ve yeni projelerle desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü sürdürülebilir kırsal kalkınmanın yolu, bilgiyle güçlenen ve üretmeye devam eden kadın ve gençlerden geçmektedir" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ekonomi, Eğitim, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Genç Arıcılara Destek - Son Dakika

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