Düzce\'de Gençlik Haftası Töreni

Düzce'de Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

19 Mayıs'ın 106'nci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müdürü İsa Yazıcı'nın konuşmasıyla devam etti.

Gençlik Haftası kutlamaları, Milli Mücadelenin 106. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan çeşitli sportif ve kültürel etkinliklerle kutlanacak. - DÜZCE