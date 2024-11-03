Düzce\'de Gençlik Merkezinin Temeli Atıldı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yapılacak olan gençlik merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Gençlik merkezinde futbol, basketbol, tenis, yürüyüş yolu, çok amaçlı salon, tiyatro ve konferans salonu ve 5 sınıf yer alacak.

Gümüşova'nın Fatih Mahallesinde yapılacak olan Gümüşova Gençlik Merkezi temel atma törenine Vali Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekci, davetliler katıldı.

Vali Selçuk Aslan, "İki futbol sahası, basketbol ve tenis sahası, 300 metre yürüyüş yolu, 6 bin metrekare yeşil alan, çok amaçlı salon, tiyatro-konferans salonu ve 5 sınıfın yer alacağı bu modern merkez; gençlerimizi spor ve kültürle bütünleştirecek bir yaşam alanı olacak" dedi.

Milletvekili Ayşe Keşir, Gümüşovalı gençlere verdikleri sözü tutuklarını belirterek "Sosyo-kültürel ve sportif faaliyetler için muhteşem bir merkezin yapımına başlandı. Futboldan tenise, tiyatrodan konferans salonuna bir çok ihtiyacın karşılanacağı kompleksin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Milletvekili Ercan Öztürk ise "Gümüşova'ya modern bir spor kompleksinin temelini atmanın bahtiyarlığını yaşadık. Sanayi ve eğitim şehri olarak Düzce'nin parlayan yıldızı haline gelen Gümüşova'yı daha büyük hizmetlerle donatmak için üzerimize düşen her meselede destekliyor ve gayret gösteriyoruz. 2 adet futbol sahası, 1 adet basketbol ve tenis sahası, 300 metrelik yürüyüş yolu bulunacak kompleks aynı zamanda 6000 metrekare yeşil alana ve bir çok etkinliğe ev sahipliği yapacak 258 metrekare çok amaçlı konferans salonu ile modern bir sosyal yaşam merkezi haline gelecek. Bu modern spor kompleksinin hayata geçmesi için azimle çalışan Belediye Başkanımız Kenan Sübekçi'yi tebrik ediyorum. Gümüşova'mıza ve güzel insanlarına hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından butona basılar gençlik merkezinin temeli atıldı. - DÜZCE