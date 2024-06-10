Düzce'de Güneşli Havayı Fırsat Bilerek Akçakoca Sahilleri Doldu

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TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Düzce'de güneşli havayı fırsat bilenler, Akçakoca sahillerini doldurdu. Vatandaşlar Karadeniz'in serin sularında stres attı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Fikret Albayrak göreve gelir gelmez "sahiller vatandaşlarındır" diyerek sahilleri ücretsiz yapmıştı.

Düzce'nin denize açılan kapısı olan Akçakoca ilçesinde plajlar, sıcak havadan bunalan vatandaşlarla doldu. Kimi sahilde şemsiye gölgesinde güneşlenirken kimi de Karadeniz'in sularında serinledi. Güneşin tadını doyasıya çıkaran vatandaşlar, Karadeniz sahillerinde gönüllerince bir gün geçirdi.