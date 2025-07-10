Düzce\'de Güvenlik Görevlisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Ömer Mali, son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce İşkur İl Müdürlüğü'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ömer Mali, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Mali'nin cenazesi, Esentepe Mahallesi'nde bulunan Hz. Ömer Cami'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Cenazeye Vali Selçuk Aslan ve ilgili kurum müdürleri de katıldı. - DÜZCE