Başkan Özlü, iş dünyasının önemli isimleriyle bir araya geldi

03.02.2026 13:58  Güncelleme: 14:01
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, iş insanı Ahmet Eren'in katıldığı toplantıda, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda girişimcilik ve sanayi üzerine değerlendirmeler yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, iş insanı Ahmet Eren'in şeref konuğu ve konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, ülkemizin yetiştirdiği önemli iş insanlarıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Gerçekleştirilen toplantıda, iş dünyasında 50 yılı aşkın tecrübe ve birikimiyle tanınan Ahmet Eren, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Programda, girişimcilik, sanayi ve iş dünyasının gelişimine yönelik değerlendirmeler yapılırken, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Dr. Faruk Özlü, "Ülkemizin yetiştirdiği çok değerli iş insanlarıyla bu akşam bir araya gelmekten memnuniyet duydum. İş dünyasında uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimini bizlerle paylaşan Ahmet Eren başta olmak üzere, toplantımıza katılım sağlayan tüm misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Sizin düşünceleriniz neler ?

