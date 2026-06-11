Düzce\'de kahraman gazilerin kabirleri bakıma alındı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan "Düzce'nin Evlatları" projesi kapsamında, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda gösterdikleri kahramanlıklarla İstiklal Madalyası alan gazilerin kabirleri tespit edilerek çevre düzenlemesi ve bakım çalışmaları yapılıyor.

Komutanlık kayıtlarına göre, Düzce'den Birinci Dünya Savaşı'nda 619, Kurtuluş Savaşı'nda ise 193 kişi şehit düştü. Her iki savaşta gösterdikleri üstün cesaret ve kahramanlıklarla tarihe geçen 884 Düzceli gazi ise İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı. Milli mücadele kahramanlarının hatıralarının yaşatılması amacıyla proje çerçevesinde yürütülen saha ve arşiv araştırmaları sonucunda; Çilimli'de 1, Cumayeri'nde 2 ve Kaynaşlı ilçesinde 1 olmak üzere toplam 4 İstiklal Gazisinin kabrinin yeri belirlendi. Tespit edilen mezarlarda jandarma personeli tarafından kapsamlı bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Yetkililer, vatan uğruna mücadele eden kahramanların hatıralarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlatılan projenin aralıksız devam edeceğini ve İstiklal Madalyası sahibi diğer gazilerin kabirlerinin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. - DÜZCE