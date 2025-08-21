Düzce'de Jandarma Asayiş Noktası Kuruldu - Son Dakika
Son Dakika
Yerel

Düzce'de Jandarma Asayiş Noktası Kuruldu

Düzce\'de Jandarma Asayiş Noktası Kuruldu
21.08.2025 13:32
Düzce'de Muncurlu Köyü'nde 24 saat hizmet verecek jandarma asayiş noktası açıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu ek hizmet binasının bulunduğu alanda jandarma asayiş noktası oluşturuldu.

Halkın huzuru ve güveni için mesai merfumu gözetmeksizin 24 saat görev yapan Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın yoğun olarak kullandığı Muncurlu Köyünde Jandarma Asayiş noktası oluşturuldu. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve İl Jandarma Komutan V. Jandarma Albay Yavuz Bulut ile birlikte Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Ek Hizmet Binası avlusunda konuşlu olarak faaliyete geçen Jandarma Asayiş Noktasını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Aslan, "Vatandaşlarımızın jandarmaya müracaatlarını kolaylaştırmak, emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla hizmete başlayan yeni asayiş noktamızın ilimize güvenlik, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Sağlık, Asayiş, Yerel, Son Dakika

Düzce'de Jandarma Asayiş Noktası Kuruldu

Sizin düşünceleriniz neler ?

13:03
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
