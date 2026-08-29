Düzce'de Jandarma Rütbe Terfi Töreni - Son Dakika
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Düzce'de Jandarma Rütbe Terfi Töreni

Düzce\'de Jandarma Rütbe Terfi Töreni
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Düzce'de jandarma personeli için rütbe terfi töreni düzenlendi, 58 personel terfi etti.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Jandarma Personeli Rütbe Terfi Töreni, Vali Mehmet Makas ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende, Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 12 subay, 29 astsubay ve 17 uzman jandarma personeli bir üst rütbeye terfi etti.

Vali Mehmet Makas, törende bir üst rütbeye yükselen jandarma personelinin yeni rütbelerini takdim etti. Makas, özverili çalışmaları ve başarılı hizmetleri dolayısıyla personeli tebrik ederek yeni rütbelerinin hayırlı olmasını diledi.

Törene Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kılınç ile jandarma personelinin aileleri katıldı.

Toplam 58 jandarma personelinin bir üst rütbeye terfi ettiği törende, personelin aileleri de bu anlamlı günün gururuna ortak oldu.

Vali Makas'tan Jandarma Personeline Tebrik

Törende konuşan Düzce Valisi Mehmet Makas, jandarma personelinin milletin huzur ve güvenliği için yürüttüğü özverili çalışmalara dikkat çekti.

Vali Makas, sosyal medya paylaşımında, "Aslan parçası, mesai ve yol arkadaşlarımız kahraman Jandarma teşkilatımızın rütbe terfi törenine katıldık. Rabbim aziz milletimize hizmet yolunda başarılar versin" ifadelerini kullandı.

Rütbe terfilerinin ardından tören, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Jandarma, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Jandarma Rütbe Terfi Töreni - Son Dakika

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